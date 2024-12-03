Bursa'da işitme engelli bireyler işaret diliyle tarifleri öğrenip yemek yaptı - Son Dakika
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Bursa'da işitme engelli bireyler işaret diliyle tarifleri öğrenip yemek yaptı

Bursa\'da işitme engelli bireyler işaret diliyle tarifleri öğrenip yemek yaptı

Bursa'da geleceğin şeflerini yetiştiren lisenin öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Biz sustuk ellerimiz konuşuyor" başlıklı proje kapsamında işitme engelli yetişkin bireylerle mutfağa girip yemek pişirdi.

03.12.2024 10:48
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Bursa'da geleceğin şeflerini yetiştiren lisenin öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Biz sustuk ellerimiz konuşuyor" başlıklı proje kapsamında işitme engelli yetişkin bireylerle mutfağa girip yemek pişirdi.

Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlar, mutfak ve konaklama hizmetlerinin öğretildiği atölyelerde yetişiyor.

Türk mutfağının kadim yemek kültürünün öğretildiği okulda öğrenciler, okul idarecilerinin yönlendirmesiyle farklı etkinlikler düzenliyor.

Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren okulun öğrencileri, Dünya Engelliler Günü'nde işitme engelli yetişkin bireylerle okulun mutfağında bir araya geldi.

Geleceğin şefleri, işitme engelli 15 bireyle girip mozaik top, karnabahar köftesi, vişneli pasta gibi birçok ürün yaptı.

İşaret dili tercümanı yardımıyla öğrencilerin yönlendirdiği işitme engelli bireyler, bir günlüğüne hayalleri olan aşçı kıyafetini giyip öğrencilerle vakit geçirdi.

"Ümit ettiğimden daha fazla mutluluk ve daha fazla sevgi vardı"

Okul müdürü Hilmi Okan Akgün, AA muhabirine, projeyle bireyler arası empatiyi artırarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümit ettiğimden daha fazla mutluluk ve daha fazla sevgi vardı. Gerçekten bir arada yaşamanın verdiği mutluluğu bir kez daha görmek beni de kurum müdürü olarak mutlu etti. Daha sonra daha büyük projelere imza atmak için kollarımızı sıvadık. İnşallah çok daha güzel yerlerde çok daha güzel vakit geçireceğiz."

İşitme engelli bireyleri işaret diliyle yönlendiren işaret dili tercümanı ve eğitmeni Emine Biçim, farklı projelere dahil olmanın özel bireyler için keyif verici olduğunu dile getirdi.

Özel bireylerin bu tür etkinliklerle hayata adapte olabileceğini vurgulayan Biçim, "Başladıklarından beri takip ediyorum. Çok heyecanlılar. 'Acaba güzel bir şey yapabilecek miyiz?' sorusunun derdine düştüler. Erkek işitme engelliler var. Bazıları ilk kez yapıyor, bazıları ailelerine yardım ediyormuş. Çok keyifle yaptıklarını gördüm. Yiyecekleri süsleyerek görsel anlamda da harika ürünler çıkardılar." diye konuştu.

Özel bireylerle bir arada olmanın kendilerine keyif verdiğini belirten okulun 11. sınıf öğrencisi Abdülsamet Oturaklı, işitme engelli bireylerle karnabahar köftesi yaptıkları buluşmanın çok eğlenceli geçtiğini belirtti.

Osmangazi İşitme Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Tan ise işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizleri buraya davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İşitme engelli arkadaşlarımız hep birlikte yemek yaptılar. Birlikte çok güzel bir anı paylaştık. Çok güzel zaman geçirdik. Yaptıkları şeyleri tadacağız. Öğrendiklerinden ders de almış oldular. Dernek olarak teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da işitme engelli bireyler işaret diliyle tarifleri öğrenip yemek yaptı - Son Dakika

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