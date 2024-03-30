Bursa\'da İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda Otomobil Alev Aldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İzmir istikametine seyreden Ukrayna uyruklu Maksym Donetska idaresindeki yabancı plakalı elektrikli otomobilde, Umurbey Viyadüğü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
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Edirne merkeze bağlı Hıdırağa Köyü'nde yaşayan ve yaklaşık 10 gündür kayıp olan kişinin cesedi jandarmanın çalışmalarının ardından toprağa gömülü şekilde bulundu. Olayla ilgili köyde hayvan ağılında çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatarak JASAT dedektifleriyle birlikte olayı çözdü.
Isparta'da Hızırbey Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren şahsın İ.E. olduğu tespit edildi ve yakalandı. Şüphelinin ayrıca cezaevi firarisi olduğu ve 1 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Tutuklanan şüpheli, Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde dedesinin evinde tadilat işlerine yardım eden 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya'nın üzerine duvar yıkıldı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.
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