Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden İznik'te Alternatif Ulaşıma Yatırım

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında İznik ile Kocaeli'nin Gölcük ilçesi arasında mesafeyi kısaltan ve alternatif oluşturan bağlantı yolunu yeniliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İznik ilçesi Hacıosman Mahallesi ile Eriklitepe Bağlantı Yolu'nda yürütülen çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 6 bin 700 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki güzergahta dolgu ve sıcak asfalt imalatı gerçekleştiriliyor.

Faaliyetler kapsamında 17 bin ton dolgu imalatı tamamlanırken, 10 bin ton sıcak asfalt serimi aralıksız devam ediyor. Bölge açısından önemli bir grup yolu niteliği taşıyan güzergahın tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 17 ilçede süren yol yenileme çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bursa genelinde kesintisiz ulaşım için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. İznik bağlantı yolundaki çalışmalar tamamlandığında bölgede ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak. Bölge açısından kritik öneme haiz yol yeni haliyle hemşerilerimize güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sunacak" ifadelerini kullandı.

Hacıosman Mahallesi Muhtarı Metin Arslan da bağlantı yolunun bölge için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, yatırım için Biba'ya ve ekiplere teşekkür etti.