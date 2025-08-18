Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu

Bursa\'da Kaçak Göçmen Operasyonu
18.08.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 2 organizatör ve 5 kaçak göçmen yakalandı, para cezası uygulandı.

BURSA'da polis ekiplerinin kaçak göçmenlerin taşınması ile ilgili düzenlediği iki ayrı operasyonda, 2 organizatör ile 5 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda araç sahiplerine toplam 194 bin TL'nin üzerinde para cezası uygulanırken, şüphelilerin üzerlerinden çıkan 16 bin 600 TL ile 150 Euro'ya el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Bursa ve İstanbul'a yabancı kaçak göçmenlerin taşındığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, ilk operasyon saat 02.30'da İstanbul-İzmir Otoyolu Batı gişelerinde gerçekleştirildi. Gişelere gelen 35 plaka kodlu bir araç durduruldu. Araçta sürücü N.E. ile birlikte 3 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, 2 kişinin kimliksiz ve yasal kalış haklarının olmadığı, sürücü N.E.'nin ise yasal kalış hakkının bulunmadığı ve göçmen kaçakçılığı suçundan 3 suç kaydı olduğu saptandı.

Kaçak göçmenlerin İzmir'den İstanbul'a gitmek için şüpheliye toplam 10 bin TL ödedikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, araç 60 gün trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca araç sahibine 92 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü N.E.'nin üzerinden çıkan 2 bin 180 TL'ye de el konuldu.

AYNI SAATLERDE İKİNCİ OPERASYON

Aynı saatlerde Bursa-İstanbul Otoyolu Batı gişelerindeki operasyonda durdurulan 34 plaka kodlu araçta ise sürücü R.R. ile birlikte 1'i kaçak 2 göçmen yakalandı. Şüphelilerden birinin kimliksiz ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, sürücü R.R.'nin ise kimliğinin kapalı olduğu ve kullandığı aracın kiralık olduğu tespit edildi. Araçta bulunan kişilerin İzmir'den Bursa'ya gitmek için sürücüye 5'er bin TL ödediği öğrenildi. Araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Araç sahibine 102 bin 51 TL para cezası kesilirken, sürücü R.R.'nin üzerinden çıkan 14 bin 480 TL ile 150 Euro'ya el konuldu.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancılar, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücüler N.E. ve R.R.'nin ise haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Güncel, Bursa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden
Ünlü oyuncuyla bir araya geldi Osimhen sinema filminde oynayacak Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 20:20:28. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.