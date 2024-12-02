Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Kadın Yakalandı

Bursa\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Kadın Yakalandı

Bursa'da yapılan operasyonda yasal olmayan yollarla ülkeye giriş yapan 7 kadın kaçak göçmen yakalandı. Kadınlara kalacak yer temin eden 3 şüpheli aranmaya başladı.

02.12.2024 19:48  Güncelleme: 19:49
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BURSA'da 7 kadın kaçak göçmen, çalıştıkları iş yerinde yakalandı. İş yeriyle ilgili işlem yapılırken, kadınlara kalacak yer temin ettiği tespit edilen 3 şüpheli aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Göçmen kaçakçılığı' suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde bir iş yerinde çalıştırıldığı tespit edildi. Dün söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu olduğunu beyan eden ve kimlik ibraz edemeyen 7 kadın kaçak göçmen, çalışırken yakalandı. İş yeri hakkında işlem yapılırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan kadınlara kalacak yer temin eden A.D., M.D., ve S.Ç. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Kadın Yakalandı - Son Dakika

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