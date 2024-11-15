Bursa'da Kaçak Silah İmalatı: Bir Zanlı Tutuklandı

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Bursa'da kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı ve satışını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Hocahasan Mahallesi'ndeki bir evi takibe aldı.

İstihbari çalışmaların ardından bu adrese baskın yapan polis, şüpheli H.N'yi gözaltına aldı.

Evdeki aramalarda çeşitli çap ve markalarda 8 tabanca, pompalı tüfek, silah gövdeleri, çok sayıda şarjör ve fişek, tabanca imalatında kullanılan matkap, matkap uçları, mengene ve taşlama kesme makinesi ile silah imalatı ve ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan H.N, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.