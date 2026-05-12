Bursa'da Kadın Cinayetinde Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Kadın Cinayetinde Sanığa Ağır Ceza

12.05.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da otomobilde silahla vurulan genç kadın cinayetinde sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl otomobilde silahla vurulmuş bulunan genç kadının ölümüyle ilgili davada yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Harun Kurt, hayatını kaybeden 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu'nun yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Maktulün babası Recep Kutlu, kızının genç yaşta başından vurularak öldürüldüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Artık haberleri izleyemediğini dile getiren anne Emine Kutlu da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Tasarlama iddialarını kabul etmediğini belirten sanık Harun Kurt, "Olay günü yazışmalarımız da vardır. Ben 55 bin lirayı bir başka arkadaşımın alabileceğini söyledim, o ısrarla benim gelmemi istedi. Olayın para yüzünden olduğu iddialarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Maktulün nişanlısından ayrıldığını bildiğini ve ilişkilerinin onun iradesiyle başladığını ileri süren sanık Kurt, "Keşke o gün yaşanmasaydı, çok pişmanım." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Olay

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki 2. Buluş Sokak'ta geçen yıl, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan Fatma Elif Kutlu (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, şüpheli Harun Kurt'u (35) Osmangazi ilçesinde yakalamıştı. Cinayeti itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kadın Cinayetinde Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

12:07
Görüntüsü ortaya çıktı Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kadın Cinayetinde Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.