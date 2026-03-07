Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Eşitlikçi Atölyeler - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Eşitlikçi Atölyeler

07.03.2026 12:34  Güncelleme: 13:25
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği atölyelerde katılımcılara el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Atölyeler, toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulanmasını ve eşitlikçi yaşam pratiklerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği atölyeler, katılımcılara el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bursa Kent Akademisi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan "Toplumsal Cinsiyet Rollerine Meydan Okuyan Atölyeler", Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliklerde, "kadın işi" ya da "erkek işi" olarak tanımlanan toplumsal kalıp yargılarının sorgulaması, eşitlikçi yaşam pratiklerinin görünür kılınması ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Atölyeler, kadın, erkek ve gençlere teknik becerilerden el emeği etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalı içerikler sunuyor.

Son olarak AKM Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleşen program kapsamında; araç bakımı ve lastik değiştirme, bisiklet bakım-onarım, psikolojik dayanıklılık, ahşap atölyesi, musluk tamiri ve değişimi gibi farklı alanlarda uygulamalı çalışmalar yapıldı. Ayrıca düğme dikme ve kumaş tamiri, ritim atölyesi ile baba-çocuk oyun atölyesi gibi etkinliklerle farklı yaş grupları bir araya getirildi. Atölyelere katılan kadın ve erkekler, iş konusunda cinsiyet ayrımının yapılamayacağını belirterek eğitimlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

