Bursa'da Kağıt Fabrikası ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Kağıt Fabrikası ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, çevredeki tesislere sıçramış durumda. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle tahliye söz konusu olmamakla birlikte, duman kentin birçok noktasından görülebiliyor.

23.07.2024 11:29
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kağıt fabrikası ve geri dönüşüm tesisinde çıkarak çevredeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde kağıt üretimi yaptığı belirtilen fabrika ve yanındaki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangın, bir tekstil fabrikası ile depoya da sıçradı.

Ekiplere yardımcı olan çevre sakinleri de hortumla yangına su sıktı. Bir kişi ise bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erine hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

Kısmen kontrol altına alındı

Bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir fabrikada başlayan yangının elyafların ve süngerlerin olduğu bir depoya sıçradığını söyledi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını, bir fabrikada ise devam ettiğini anlatan Yılmaz, herhangi bir can kaybı olmadığını, alevlerin konutları sıçrama ihtimalinin de önlendiğini belirtti.

Yılmaz, tekstil fabrikasında şu anda bir sıkıntı kalmadığını dile getirerek "Hem Yıldırım Belediyesinin iş makineleri, hem Büyükşehir Belediyesi, tüm itfaiye ekibi alanda. Yangın söndürme çalışmaları hızla devam ettiriliyor. Hummalı bir çalışma var. " dedi.

Tesislere yakın konutlarda bir tahliye söz konusu olmadığını anlatan Yılmaz, bölgede bir koridor oluşturularak önlem alındığını kaydetti.

Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: AA

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kağıt Fabrikası ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika

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