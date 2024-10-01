Bursa\'da Kamyonet Kazası: Kurye Yaralandı

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BURSA'da kamyonet, önce park halindeki 4 otomobile, ardından da motosiklete çarptı. Kazada, Suriye uyruklu motosikletin sürücüsü kurye Hişam Masri yaralandı. Çevredekiler, yerde ambulans bekleyen Masri'nin yağmurdan ıslanmaması için üzerine şemsiye tuttu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Gökdere istikametine, 35 PC 642 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Haktan Ercan (20), ara yoldan aniden caddeye çıktığı iddia edilen Suriye uyruklu kurye Hişam Masri'nin kullandığı 16 MB 7023 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ercan, kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle, önce park halindeki 16 AZK 670, 16 BCS 647, 16 ADP 858 ve 34 HVT 174 plakalı otomobillere, ardından da motosiklete çarptı. Motosikletten yola savrulan Hişam Masri yaralandı.

BAŞINDA ŞEMSİYEYLE BEKLEDİLER

Çevredekiler yaralı Masri'nin yardımına koşarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yağmurdan korumak için başında şemsiyeyle beklediği Masri, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Masri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.