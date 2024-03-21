Bursa\'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kaçan şüpheliler adliyeye sevk edildi

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Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceklerini söyleyip kaçtıkları iddia edilen ve polis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kuyumculuk yapan ve müşterilerine kar payı vereceğini söyleyerek karşılığında para ve altın alıp dolandırdığı öne sürülen iş yeri sahipleri İ.K. (49) ve eşi Ö.K. (46) ile çalışan M.Y'nin (31) Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İş yeri sahibi İ.K'nin emniyetteki ifadesinde müşterilerden topladığı paraları fiyatların yükselmesi nedeniyle altına çeviremediğini, bu yüzden iş yerini kapatıp gittiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin 104 kişiyi yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

Kar payı vadeden kuyumcuya altın ve para veren kişiler, 19 Mart'ta Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanının kapalı olmasından şüphelenip şikayetçi olmuş, polis ekiplerince yapılan çalışmada kuyumcu dükkanı sahiplerinin kaçtığı belirlenmişti. Kişi başı 50 bin liradan 3 milyon liraya kadar dolandırıldığını iddia eden 104 müşteki, kuyumcu sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şüphelilerden İ.K. ve eşi Ö.K, Bolu'da, M.Y. ise Bursa'da yakalanmıştı.