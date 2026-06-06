Bursa\'da Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga

BURSA'da aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya isimli kardeşlerin tartışmasında iki tarafta birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralı kardeşlerden Özcan Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 472'nci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Özcan Kaya ile Burak Kaya, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kardeşler birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Özcan Kaya'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.