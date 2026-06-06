Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 472'nci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Özcan Kaya ile Burak Kaya, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kardeşler birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Özcan Kaya'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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