Bursa\'da Kavga: Pompalı Tüfekle Ateş Eden Genç Bıçakla Yaralandı

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BURSA'da kendisine pompalı tüfekle ateş açan husumetlisi Samet K.'yi (20) bıçakla yaralayan Enes C. (18) tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. Enes C., daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada koşarak evine gittikten sonra pompalı tüfekle geri dönen Samet K., Enes C.'ye ateş açtı. Yara almayan Enes C. de bıçakla Samet K.'yi karın bölgesinden yaraladı. Samet K., aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Enes C. kaçtı. Ağır yaralı Samet K. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAKLADIM'

Olaydan kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalanan ve emniyetteki ifadesinde, "Telefonda konuşurken aramızda küfürleşme yaşandı. Olaydan sonra sokakta denk geldik. Bana doğru ateş etti. Ben de kendimi korumak için bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenilen Enes C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.