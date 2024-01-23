Bursa\'da Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturan Mehmet İhsan Türksever'in çocukları Uğur (14) ve Çektar Türksever'den (11) dün öğle saatlerinden beri haber alınamıyor. Polis, 2 kardeşin bulunması için çalışma başlattı.

Türksever ailesinin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur ve Çektar Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Çocuklar geri dönmezken, Mehmet İhsan Türksever, hayatlarından endişe ettiğini belirterek, polis merkezine gitti. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri arıyor. Güvenlik kameralarını izleyen polis, Uğur ve Çektar kardeşlerin gidebilecekleri yerleri araştırıyor.