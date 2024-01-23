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Bursa'da Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mehmet İhsan Türksever'in çocukları Uğur ve Çektar Türksever'den haber alınamıyor. Polis, kaybolan kardeşleri bulmak için çalışmalara başladı. Aile endişeli ve polis güvenlik kameralarını inceleyerek çocukların gidebileceği yerleri araştırıyor.

Bursa\'da Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
23.01.2024 - 15:25,
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturan Mehmet İhsan Türksever'in çocukları Uğur (14) ve Çektar Türksever'den (11) dün öğle saatlerinden beri haber alınamıyor. Polis, 2 kardeşin bulunması için çalışma başlattı.

Türksever ailesinin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur ve Çektar Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Çocuklar geri dönmezken,  Mehmet İhsan Türksever, hayatlarından endişe ettiğini belirterek, polis merkezine gitti. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri arıyor. Güvenlik kameralarını izleyen polis, Uğur ve Çektar kardeşlerin gidebilecekleri yerleri araştırıyor.

Kaynak: DHA
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Mehmet İhsan, Orhangazi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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