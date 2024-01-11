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Bursa'da kaybolan Recep Arı'nın öldürülmesiyle ilgili yargılama devam ediyor - Son Dakika
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Bursa'da kaybolan Recep Arı'nın öldürülmesiyle ilgili yargılama devam ediyor

Bursa'da kaybolduktan 5 gün sonra arazide silahla öldürülmüş halde bulunan Recep Arı'nın eşi ve arkadaşı hakkında açılan dava devam ediyor. Duruşmada, olay sırasında yaralanan sanığı tedavi eden sağlık çalışanları tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Kadir I'nın tutukluluğunun devamına ve sağlık çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bursa\'da kaybolan Recep Arı\'nın öldürülmesiyle ilgili yargılama devam ediyor
11.01.2024 - 15:11,
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Bursa'da Recep Arı'nın, kaybolduktan 5 gün sonra arazide silahla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili eşi ve arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir I, tutuksuz sanık Selma Arı, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olay sırasında maktul tarafından bıçakla yaralandıktan sonra gittiği sağlık kuruluşunda sanığı tedavi eden sağlık çalışanları tanık olarak dinlendi.

Tanıklar, yaşanan olaydan haberdar olmadıklarını, Kadir I'nın kendilerine yaralandığını ve ailesinin haberdar olmasını istemediğini söylediğini anlattı.

Kadir I'nın tutukluluğunun devamına ve olayda kolluk kuvvetlerine bilgi vermedikleri gerekçesiyle sağlık çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'ndeki evinden 24 Şubat'ta 16 ATD 714 plakalı kamyonetiyle ayrılan Recep Arı'nın (31) uzun süre geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Burhaniye Mahallesi'ndeki bir arazide 1 Mart'ta aracının yakınında cesedi bulunan Arı'nın tabancayla öldürüldüğü belirlenmişti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arı'nın eşi Selma Arı ile arkadaşı Kadir I, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kadir I. tutuklanmış, maktulün eşi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Sanıklar hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl, "ruhsatsız silah satın alma, bulundurma, taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da kaybolan Recep Arı'nın öldürülmesiyle ilgili yargılama devam ediyor - Son Dakika
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