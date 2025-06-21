Bursa\'da Kaza: 2 Yaralı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Mudanya Yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Ferhat B. idaresindeki 16 NJ 550 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Ferhat B. ve yanındaki Gamze H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.