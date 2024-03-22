Bursa\'da Kaza Sonucu Asılı Kalan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da dün iki bina arasında dik şekilde asılı kalan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 70 yaşındaki sürücü Mehmet Ulu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ulu'nun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mehmet Ulu idaresindeki 16 NU 725 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 3. Dağ Sokak ile Çayır Sokak kesişiminde bulunan iki bina arasındaki dar boşlukta dik şekilde asılı kalmıştı. İtfaiye ekiplerince askıda kalan otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Ulu, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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