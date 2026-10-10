Bursa'da kazada motosikletçi öldü, itirazla otomobil sürücüsüne yakalama kararı çıktı - Son Dakika
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Bursa'da kazada motosikletçi öldü, itirazla otomobil sürücüsüne yakalama kararı çıktı

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Bursa\'da kazada motosikletçi öldü, itirazla otomobil sürücüsüne yakalama kararı çıktı
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Bursa'da 17 Mayıs'ta Doğancı Tüneli'nde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu C.B. (15) ağır yaralandı. 1 Ekim'de tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında, itirazın ardından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

BURSA'da tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir'in (52) hayatını kaybettiği, oğlu C.B.'nin (15) ağır yaralandığı kazada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen otomobil sürücüsü Bilal Ç. (26) hakkında, yapılan itirazın ardından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kaza, 17 Mayıs'ta saat 10.00 sıralarında Orhaneli yolu Doğancı Tüneli'nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan oğlu C.B. yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARDI

Profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazanın haber alınmasının ardından Orhaneli'deki etkinlik iptal edilirken, 2 çocuk babası Bilensir'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP ÇARPMIŞ

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Tüneldeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bilal Ç. idaresindeki otomobilin bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı yönden gelen Ali Bilensir yönetimindeki motosiklete çarptığı, Bilensir ile oğlu C.B.'nin havaya savrulup yere düştüğü, motosikletin de tünelin duvarına çarptığı görüldü. Bilensir'in kendisi gibi motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir'in, diğer oğlu G.B. (15) ile birlikte arkadan gelirken kazayı görüp, durduğu ve sinir krizi geçirip, diğer sürücülerden yardım istediği anlar da görüntüye yansıdı.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Kazayla ilgili soruşturmanın tamamlanması ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Bilal Ç. aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücü, 1 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın ardından sürücü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: DHA
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