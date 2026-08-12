Bursa'da Keçi Mutfağa Girdi - Son Dakika
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Bursa'da Keçi Mutfağa Girdi

Bursa\'da Keçi Mutfağa Girdi
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Bursa'da bir keçi, açık mutfak kapısından girerek dağınıklığa neden oldu.

BURSA'da bir keçi, giriş kattaki eve açık bırakılan mutfak kapısından girip tezgahın üzerine çıktı.

Olay, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Giriş katta bulunan evlerinin mutfak kapısını açık bırakan aile üyeleri, mutfağa girdiklerinde içeride bir keçi karşılaştı. Duruma şaşıran ev sahipleri, mutfaktaki eşyaları dağıtan ve ocağın üstüne çıkan keçinin bir süre sonra dışarı çıkması üzerine, kapıyı kilitledi. Yaşananlar aile üyelerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Keçi Mutfağa Girdi - Son Dakika

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