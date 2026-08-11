İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor

Venezuela ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, 17 yıl aradan sonra yeniden başlıyor. Venezuela hükümeti, vatandaşlara konsolosluk hizmeti sunulabilmesi amacıyla İsrail ile bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

17 YIL SONRA YENİDEN KONSLOSLUK HİZMETİ

Caracas yönetiminin açıklamasıyla birlikte iki ülke arasında uzun süredir kesilmiş olan diplomatik temasların yeniden tesis edilmesinin önü açıldı.

Venezuela, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını gerekçe göstererek 2009 yılında bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmişti. Caracas yönetimi, aradan geçen yıllarda İran'a yakın politikasıyla öne çıkmış ve İsrail ile ilişkilerini yeniden kurmamıştı.

Yeni anlaşmayla birlikte iki ülke arasında özellikle konsolosluk işlemlerinin yürütülmesine yönelik koordinasyon sağlanması planlanıyor.

VENEZUELA'NIN DIŞ POLİTİKASINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Venezuela'nın İsrail ile yeniden temas kurması, Caracas yönetiminin dış politikasında yaşanan değişimin de dikkat çeken göstergelerinden biri oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından ülke dışına çıkarılarak gözaltına alınmasının ardından Caracas yönetiminin Washington ile daha uyumlu bir diplomatik çizgiye yöneldiği belirtiliyor.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİNDE NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, olayların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerindeki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ile yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamaları yöneltilmişti.

Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılanmasına 1 Haziran 2027'de başlanması bekleniyor.