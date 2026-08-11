Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika
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Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü

Beykoz\'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
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İstanbul Beykoz’da parkta oturan adama laf atılmasıyla başlayan sözlü tartışma, cami önünde dehşet saçan bir cinayetle son buldu. Yanında getirdiği bıçakla husumetlisini boynundan, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ifadesinde "Bankta bulduğum bıçağı savurdum" diyerek kendisini savunmaya çalışsa da güvenlik kameraları yalanını anında ortaya çıkardı.

Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde Yavuz Özgül (55) ile Osman Ş. (61) arasında parkta çıkan sözlü tartışma, kısa sürede cinayetle noktalandı. Cami önünde devam eden kavgada 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı olay yerinin yakınında yakalanırken, emniyetteki ifadesinde "Meşru müdafaa" savunması yaptı; ancak güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı.

PARKTAKİ SÖZLÜ TARTIŞMA CAMİ ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Paşabahçe Parkı'nda oturan Osman Ş. ile yanına gelen Yavuz Özgül arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ikili cami önünde yeniden karşı karşıya geldi. Bu sırada Osman Ş., Özgül'e bıçakla saldırdı.

Sol boyun, göğüs ve koltuk altından ağır şekilde yaralanan Yavuz Özgül, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince bilinci kapalı halde Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü

"BANKTA BULDUĞUM SAVURDUM" DEDİ, KAMERALAR YALANLADI 

Olay yerinin 25 metre ilerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanan şüpheli Osman Ş., ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Diyabet hastasıyım. Maktulle bir husumetim yoktu. Parkta bize laf atınca tartıştık. Büyümesin diye cami önüne gittim. O dükkanları gezip bıçak aradı, yanıma gelip elini beline atınca beni bıçaklayacağını sanıp bankta bulduğum bıçağı savurdum."

Ancak bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlının ifadesini yalanlayan detaylara ulaştı. İncelenen görüntülerde Osman Ş.'nin; bıçağı banktan değil, kendi sağ arka cebinden çıkardığı, Özgül'ü önce göğsünden, ardından boynundan bıçakladığı, maktul yere düştüğü sırada bıçağı fırlatarak koltuk altına saplanmasına neden olduğu belirlendi.

Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK 

Yapılan GBT sorgulamasında hayatını kaybeden Yavuz Özgül’ün uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu, şüpheli Osman Ş.’nin ise suç kaydının bulunmadığı tespit edildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Doğan Can, İstanbul, Güncel, Kavga, Polis, Cami, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika
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