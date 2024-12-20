Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) keman virtüözü Svetlin Roussev'i Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Burak Tüzün yönetti.
Konserde sahne alan solist Svetlin Roussev???????, "Keman Konçertosu" ve "Senfoni no: 1" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Keman Virtüözü Roussev Konser Verdi - Son Dakika
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