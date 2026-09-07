Bursa'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin 973 lira ceza kesilecek - Son Dakika
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Bursa'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin 973 lira ceza kesilecek

Bursa\'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin 973 lira ceza kesilecek
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Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, okulların açılmasına günler kala kırtasiyelerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Etiketsiz ürünlere 3 bin 973 lira, fahiş fiyat artışı yapanlara ise 180 bin 617 liraya varan cezalar uygulanabileceği bildirildi.

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

Osmangazi ilçesindeki bir kırtasiye ürünleri satış mağazasında denetim yapan ekipler, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını kontrol etti.

Sırt çantası, boya ve defter gibi ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlere ağustosta başladıklarını, okulların açılmasına sayılı günler kala denetimleri artırdıklarını bildirdi.

Raflarda etiketi olmayan veya etiket ile kasa fiyatında uyuşmazlık olan her bir ürün için 3 bin 973 lira idari para cezası kesileceğini ifade eden Aslanlar, Ticaret Bakanlığınca fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 180 bin 617 liradan 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanabildiğini aktardı.

Aslanlar, tüm illerde olduğu gibi Bursa'da da başta yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren restoran, kafe, lokanta, pastane, fırın ve marketlerde gıda ile ihtiyaç maddelerine yönelik denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Bursa genelinde 2026'nın başından bugüne 4 bin 800 işletmede yaklaşık 1 milyon 400 bin ürün denetlendiğini vurgulayan Aslanlar, yaş sebze ve meyve alanında faaliyet gösteren hal işletmeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 42 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Aslanlar, 600 işletmenin fahiş fiyat artışı uygulaması nedeniyle haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gönderildiğini ifade ederek, başta öğrenciler olmak üzere tüketicilerin hak ve menfaatini korumak, fırsatçılığa müsaade etmemek ve kurallara uyan esnafı korumak adına denetimlerin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin 973 lira ceza kesilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kırtasiye denetimlerinde 3 bin 973 lira ceza kesilecek - Son Dakika
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