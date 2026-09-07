Bursa'da kırtasiye denetimlerinde yılbaşından bu yana 42 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bursa'da kırtasiye denetimlerinde yılbaşından bu yana 42 milyon lira ceza kesildi

Bursa\'da kırtasiye denetimlerinde yılbaşından bu yana 42 milyon lira ceza kesildi
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Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye denetimlerini artırırken, yılbaşından itibaren 4 bin 800 işletmede 1 milyon 400 bin ürün kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere toplam 42 milyon lira idari para cezası uygulandı, fahiş fiyat tespit edilen 600 işletme hakkında işlem başlatıldı.

BURSA'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik piyasa denetimlerini artırırken, kent genelinde yılbaşından bu yana yapılan etiket ve fahiş fiyat denetimlerinde ise kural ihlali yapan işletmelere 42 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiye ürünleri satan işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Ağustos ayı başından bu yana bilgilendirme ve uyarı ziyaretleri gerçekleştiren ekipler, okulların açılmasına sayılı günler kala denetimlerini sahaya taşıdı. Yapılan incelemelerde ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup, bulunmadığı ve raf ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıklar tek tek kontrol edildi. Raflarda etiket bulunmaması veya raf-kasa fiyatının farklı çıkması halinde her bir aykırılık için 3 bin 973 lira idari para cezası kesilirken, fahiş fiyat uygulayan işletmeler de yakın takibe alındı. Bakanlık kanalıyla fahiş fiyat artışı yapan firmalara, 180 bin 617 liradan 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası verilebiliyor.

4 BİN 800 İŞLETMEDE 1 MİLYON 400 BİN ÜRÜN KONTROL EDİLDİ

Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra restoran, kafe, fırın, market ve sebze-meyve hallerinde de denetimler aralıksız sürerken, kent genelinde 2026 yılının başından itibaren 4 bin 800 işletmedeki 1 milyon 400 bin ürün kontrol edildi. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere toplamda 42 milyon lira idari para cezası uygulanırken, fahiş fiyat artışı tespit edilen 600 işletme hakkında da işlem başlatıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin haklarını korumak, fırsatçılığın önüne geçmek ve dürüst esnafı mağdur etmemek adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtilerek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kırtasiye denetimlerinde yılbaşından bu yana 42 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kırtasiye denetimlerinde yılbaşından bu yana 42 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
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