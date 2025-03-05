Bursa'da Kız Meselesi Nedeniyle Tabancayla Yaralama Olayı - Son Dakika
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Bursa'da Kız Meselesi Nedeniyle Tabancayla Yaralama Olayı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu Umut Baran T. tabancayla yaralandı. A.Ç. adlı şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

05.03.2025 16:34  Güncelleme: 19:18
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BURSA'da kız meselesi nedeniyle Umut Baran T.'yi (24), tabancayla yaralayıp kaçan A.Ç. (21), yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. telefonla aradığı Umut Baran T.'yi konuşmak için bulunduğu kafeden çağırdı. Taraflar arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada A.Ç., yanında bulunan tabancayla Umut Baran T.'yi 3 kurşunla yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Umut Baran T., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla A.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Umut Baran, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kız Meselesi Nedeniyle Tabancayla Yaralama Olayı - Son Dakika

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