Bursa'da Kız Meselesi Nedeniyle Tabancayla Yaralama Olayı

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BURSA'da kız meselesi nedeniyle Umut Baran T.'yi (24), tabancayla yaralayıp kaçan A.Ç. (21), yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. telefonla aradığı Umut Baran T.'yi konuşmak için bulunduğu kafeden çağırdı. Taraflar arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada A.Ç., yanında bulunan tabancayla Umut Baran T.'yi 3 kurşunla yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Umut Baran T., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla A.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.