Bursa'da Kızıl Panda Yavruları Büyüyor

18.05.2026 10:52
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesindeki kızıl panda yavruları 'Ay' ve 'Güneş' 11 aylık.

AVRUPA Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaların yavruları 'Ay' ile 'Güneş' 11 aylık oldu. Özel mamalarla beslenen ve durumları iyi olan yavru pandalar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan ve 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki 1123 birey, 123 tür, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunuyor. Hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı merkezde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması ve çoğalması için de çalışma yürütülüyor.

MACARİSTAN'DAN GELDİ, BURSA'DA BABA OLDU

Soyun devamlılığını sağlamak amacıyla 2023'te Macaristan'dan getirilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan erkek kızıl panda, karantina sürecinin ardından buradaki dişi pandanın yanına bırakılarak çiftleşmeleri sağlandı. Kızıl pandaların geçen yıl haziran ayında dünyaya getirdiği 'Ay' ve 'Güneş' ismi verilen 11 aylık yavruları burada beslenip büyüyor.

'YAVRULAR, KENDİ ARALARINDA VE ANNELERİYLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORLAR'

Ay ile Güneş'in sağlıklı ve iyi beslendiklerini ifade eden ve birbirleriyle çok iyi anlaştığını söyleyen hayvan bakıcısı Arif Ardıç, "12 senedir hayvanat bahçesinde görev yapıyorum. Yavrularımız 11 aylık isimleri 'Ay' ve 'Güneş'. Geçen sene haziran ayında doğdular. Onların özel yulaf lapaları var. Meyve ve sebze ile besleniyorlar. Yaşam alanları her gün temizleniyor ve genellikle meyve ağırlıklı püre halinde özel mamalarla besleniyorlar. Yavrular kendi aralarında ve anneleriyle çok iyi anlaşıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

