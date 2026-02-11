Bursa'da "Kızlarla Bilim Günü" Programı Düzenlendi

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kız öğrencilerin bilim ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği "Bilimde Eşitlik, Gelecekte Güç: Kızlarla Bilim Günü" programı, gençleri eğlence dolu bir bilim yolculuğuna çıkardı.

Bilimde kız çocuklarının varlığının güçlenmesini amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilim ve teknoloji dolu bir program gerçekleştirdi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından hazırlanan programda, bilim gösterileri, bilgi yarışmaları ve atölyeler yer aldı. Mikroskop gözlem atölyesinde bilimsel gözlem yapma imkanı bulan öğrenciler, 3D kalem atölyesinde ise tasarım ve üretim süreçlerini uygulamalı olarak öğrendi.

Düzenlenen etkinliğin eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel farkındalık becerilerinin gelişimine katkı sunduğunu belirten öğrenciler, programın okullarında yapılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.