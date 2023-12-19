 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da koltuk üretim atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da koltuk üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir koltuk üretim atölyesinde çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Bursa\'da koltuk üretim atölyesinde yangın çıktı
19.12.2023 - 11:31,
Abone Ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, koltuk üretim atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Veysel Karani Mahallesi 2. Kısmet Sokağı'nda koltuk üretimi yapılan 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede yangın olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürülen ve atölyede hasara yol açan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmangazi, İtfaiye, Kısmet, Bursa, Olay, İtfaiye, Bursa, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da koltuk üretim atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika


11:50
İsmail Kartal planını yaptı! Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok İsmail Kartal planını yaptı! Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış

Son Dakika
11:50 İsmail Kartal planını yaptı! Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:58:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da koltuk üretim atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement