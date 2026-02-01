Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Kültür Fabrikası" Etkinlikleri Devam Ediyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanatı kent yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmek amacıyla düzenlediği "Kültür Fabrikası" etkinlikleri kapsamında sanat, tarih ve felsefe gibi alanlarda uzman isimlerin katılımıyla söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür Fabrikası" etkinliklerinin bu ayki programında, felsefenin insanı merkeze alan temel soruları ele alındı. Bu doğrultuda Prof. Dr. Şafak Ural öncülüğünde düzenlenen söyleşide "İnsanın arkhe'si var mı" sorusuna yanıt arandı.

Prof. Dr. Şafak Ural tarafından insanın kökenine, varoluşuna ve anlam arayışına felsefi bir perspektiften yaklaşılırken; katılımcılar Ural'a yönelttikleri sorularla konuyu derinlemesine inceleme fırsatı yakaladı.