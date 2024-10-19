Bursa\'da Kültürlü Çocuk Festivali

Bursa'da özel bir eğitim kurumu tarafından 4-9 yaş grubu çocuklar için "Kültürlü Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.
Aileleriyle etkinliğe gelen çocuklar, hazırlanan alanlarda jimnastik, topraktan çömlekler yaptı; sanat, bilim ve oyun atölyelerinde hem eğlenip hem öğrendi.
Festival kapsamında, balon karnavalı, çocuk şarkıları konseri, masal saati, kukla tiyatrosu etkinlikleri de yapıldı.
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