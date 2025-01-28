Bursa'da Kundaklama Olayında Şok İddialar - Son Dakika
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Bursa'da Kundaklama Olayında Şok İddialar

Bursa\'da Kundaklama Olayında Şok İddialar

İnegöl'de bir aile, evlerine yapılan balyozlu saldırı ve ardından gerçekleştirilen kundaklama olaylarıyla ilgili şok edici açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Kurhan, saldırganların sebepsiz yere evlerine saldırdığını ve şikayetlerine rağmen bulunamadıklarını ifade etti.

28.01.2025 14:59  Güncelleme: 15:00
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'10-15 GÜN ÖNCE DE BALYOZLA EVİMİZE SALDIRDILAR'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklama şüphelisi olarak aranan, jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyen Hüseyin G.'yi ikna çabaları sürerken, evi ateşe verilen Sevgi A.'nın oğlu Oğuzhan Kurhan, "10-15 gün önce evimize geldiler. Balyozla evimize saldırdılar öncelikle. Ondan sonra, bir sonraki gün geldiler camlarımızı kırdılar, canlarımızı indirdiler. Aradan 1 hafta geçti, sesleri soğukları çıkmadı. Bu sırada tabii şikayetçi olduk. Emniyete gittik, suç duyurusunda bulunduk. Her yerde bunlar arandı ama bulunamadı. Olaydan 1 hafta geçtikten sonra tekrardan piyasaya çıkıp, 26 Ocak akşamı saat 19.30'da evimizin camlarını kırdı. 27 Ocak'ta da öğle sularında oğluyla beraber gelip, evimizi ateşe verdi. Camları kırdığında da oğlu yanındaydı. Kendisi Hüseyin ile beraber geldi. Camımızı kırdıktan sonra da evimizi ateşe verdiler. Bizle hiçbir bağlantısı yok. Sadece 3'üncü kattaki kıza takıntılı. Kıza takıntılı olduğu için de kimyasal maddenin etkisiyle gelip 1'inci katta esir tutulduğunu, 20 kişinin tecavüze uğradığını, saçma sapan şekilde konuşuyor. Ekipler de burada 24 saattir almaya çalışıyorlar, evinde saklandı. Bekliyoruz" dedi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Saldırı, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Bursa, Hukuk, Suç, Son Dakika

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