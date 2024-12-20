Bursa'da Kurşunlama Olayı: 3 Zanlı Tutuklandı

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Bursa'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık'ta ilçedeki bir iş yerini kurşunladıkları öne sürülen Ö.S, Ş.B. ve Ö.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe "gece vaktinde iş yerinde veya silahla, kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyarak, birden fazla kişi tarafından yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Polis, olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheli M.E.E'yi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.