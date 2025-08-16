Bursa\'da Kuzen Cinayeti: 75 Yaşındaki Adam Öldürüldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı kuzeni A.B. (52) tarafından traktöründe tüfekle vurulan Seyfi Baylar (75) toprağa verildi. Cinayet şüphelisi A.B. ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyfi Baylar, aralarında husumet olan amcasının oğlu A.B.'nin bağ evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Baylar, evine gitmek üzere traktöre bindi. Bu sırada A.B., kuzeni Baylar'a tüfekle ateş açtı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Seyfi Baylar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan Baylar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra ailesine teslim edildi. Baylar, öğle vakti Narlıca Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli A.B., Narlıca Mahallesi'nde saklandığı adreste jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. A.B., jandarmadaki işlemlerinden sonra Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.