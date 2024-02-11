Bursa\'da Lastik Değişimi Yapan Gençlere Alkollü Sürücü Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

BURSA'da, otomobillerinin lastiğinin patlaması sonucu araçlarını sağ şeride çekip değişim yapmak isteyen 3 gence başka bir otomobil çarptı. Kazada Emir Faruk Ağa (25) yaşamını yitirirken, Serhat Kaplan ile Sinan Atahan yaralandı. 3 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Ü., 2.00 promil alkollü çıktı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça mevkisinde meydana geldi. Merkez istikametinden, İstanbul Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 CRK 46 plakalı otomobilin lastiği patladı. Otomobildeki Emir Faruk Ağa, Serhat Kaplan ve Sinan Atahan, aracı emniyet şeridine çekip, reflektör koyarak lastiği tamir etmeye başladı. Bu sırada İbrahim Ü. yönetimindeki 16 APE 719 plakalı otomobil, emniyet şeridinde lastiği tamir eden gençlere çarptı. Kazada Emir Faruk Ağa yaşamını yitirirken, Serhat Kaplan ve Sinan Atahan ise yaraladı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Serhat Kaplan ve Sinan Atahan, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Emir Faruk Ağa'nın cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
2.00 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Öte yandan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İbrahim Ü.'nün 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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