Bursa'da lise öğrencisinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da kullandığı otomobille 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan ehliyetsiz sürücü, 2 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarıkaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Efe Ş. (19) ise duruşmaya katılmadı.

Baba Yetkin Sarıkaya, sanığın hızlı gittiğini öne sürerek, "Olayda olası kast vardır. Sanık, kaza anında kornaya, frene basabilirdi ya da o an boş olan sağ şeride geçebilirdi. Bunları yapmamıştır, olay yerinden firar etmiştir. Kazadan sonra 112'yi aramamıştır. Bunun yerine çevresi geniş olan babasını aramıştır." diye konuştu.

Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, sanığı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesi ve yakınları, duruşmanın ardından adliye önünde karara tepki gösterdi.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ekim 2024'te Efe Ş'nin ehliyetsiz kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpmıştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen kazada ağır yaralanan Sarıkaya, tedaviye alındığı özel hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Efe Ş, ilk celsede "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilmişti.