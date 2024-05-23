Bursa'da lösemiyi yenen çocuklara kamera ve fotoğraf eğitimi verildi - Son Dakika
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Bursa'da lösemiyi yenen çocuklara kamera ve fotoğraf eğitimi verildi

Bursa\'da lösemiyi yenen çocuklara kamera ve fotoğraf eğitimi verildi

Bursa'daki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Gazetecilik Alanı öğrencileri, lösemiyi yenen 10 çocuğa kamera ve fotoğraf eğitimi verdi. Yıldırım MTAL ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklara Botanik Park'ta kamera ve fotoğraf makinesi kullanımı anlatıldı ve muhabirlik hakkında bilgi verildi. Çocuklar, kamera önünde ve arkasında nasıl çalışıldığını deneyimleme imkanı buldu ve dernek yöneticileriyle röportajlar yaptı.

23.05.2024 12:45
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Bursa'daki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Gazetecilik Alanı öğrencileri, lösemiyi yenen 10 çocuğa kamera ve fotoğraf eğitimi verdi.

Yıldırım MTAL ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi işbirliğiyle, lösemiyi yenen çocukların doğayı ve bazı meslek gruplarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla "Gülümse, fotoğraf çek ve doğayı keşfet" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, lösemiyi yenen 10 çocuğa, okulun Gazetecilik Alanı öğrencileri tarafından Botanik Park'ta kamera ve fotoğraf makinesi kullanımı anlatıldı, muhabirlik hakkında bilgi verildi.

Doğayı keşfeden, fotoğraf ve görüntü çeken çocuklar, kamera önünde ve arkasında nasıl çalışıldığını deneyimleme imkanı da buldu.

Kısa bilgilendirmenin ardından kameraman ve muhabirlik deneyimi yaşayan çocuklar, dernek yöneticileri ve arkadaşlarıyla röportajlar yaptı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Yıldırım, Bursa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da lösemiyi yenen çocuklara kamera ve fotoğraf eğitimi verildi - Son Dakika

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