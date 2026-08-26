Bursa\'da Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

BURSA'da yürüyüş yapmak için gittiği ormanda dengesini kaybedip kayalıklardan düşünce ayağı kırılarak mahsur kalan Yaşar Kumaş (75), 4 saatte kurtarıldı.

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'ndeki evinden saat 10.00 sıralarında ayrılan Yaşar Kumaş, arkadaşı Ş.D. ile birlikte Uludağ eteklerindeki ormanda yürüyüşe çıktı. Dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Kumaş'ın ayağı kırılıp mahsur kalınca arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplıkaya Deresi üstündeki sarp ve dik arazide mahsur kalan Kumaş için kurtarma çalışması başlatıldı. Yaşar Kumaş, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla bulunduğu dere yatağından kurtarıldı. Ayağında kırık olduğu tespit edilen Yaşar Kumaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından UMKE ambulansıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.