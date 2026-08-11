Bursa'da Metro Direğine Çıkan Şahıs İkna ile İndirildi - Son Dakika
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Bursa'da Metro Direğine Çıkan Şahıs İkna ile İndirildi

Bursa\'da Metro Direğine Çıkan Şahıs İkna ile İndirildi
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Bursa'da N.S., metro direğine çıkarak seferleri durdurdu. Ekiplerin çabasıyla indirildi.

BURSA'da, metro hattındaki direğe çıkan N.S., polis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonucu indirildi. Olay nedeniyle metro seferleri tedbir amaçlı durdurulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Metro hattındaki direğe çıktığı görülen N.S., çevredekilerin ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Güvenlik güçleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağlarken, olası bir kazaya karşı ana hat üzerindeki elektrik akımı kesildi. Bu sırada metro seferleri de tedbir amaçlı geçici olarak durduruldu. İtfaiye ekipleri, zaman zaman tellerin üzerinde dolaşan N.S.'nin düşme riskine karşı hava yatağı serdi. Uzun süren çabaların ardından ikna edilen N.S., ekipler tarafından güvenli şekilde aşağıya indirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen N.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin hat üzerine çıkış nedeni araştırılırken, olay nedeniyle aksayan metro seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: DHA

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