Bursa\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Ahmet N. (70) idaresindeki 51 AAL 380 plakalı hafif ticari araç, Gölyaka Sahil Yolu'nda Mehmet K. (31) yönetimindeki 16 CAF 809 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki zeytinlik alana savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Mehmet K, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.
