BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal T. (24) yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Bilal T. yönetimindeki 16 BLA 336 plakalı motosiklet, Şen Sokak'a dönüş yapan Ramazan B.'nin (37) kullandığı 16 MAE 69 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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