Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 16 MC 0669 plakalı motosikletle seyir halinde olan Mustafa O. (28), iddiaya göre önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürüklenen motosiklet park halindeki 16 ARV 739 plakalı kamyonetin altına girerek dururken, yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),