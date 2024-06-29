Bursa\'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden İznik Gölü yönüne giden İrfan D. (27) idaresindeki 16 BHJ 821 plakalı motosiklet, bir işletmeye girmek için manevra yapan Selim P'nin (51) kullandığı 16 SBP 69 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan motosikletten düşen sürücü İrfan D. ile arkasında bulunan Murat G'nin (37) yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.