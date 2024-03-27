Sağlık Bakanı, ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerini paylaştı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bayburt'u ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bayburt'u ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partisinin il başkanı, belediye başkan adayı ve partililer tarafından karşılandı. Babacan, vatandaşları selamladı ve esnafı ziyaret ederek destek istedi. İftar programında ise yerel seçimlere hazırlık kapsamında yapılan çalışmaları anlattı ve DEVA Partisi'nin iddialı olduğunu belirtti.