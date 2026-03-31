Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş: "Tüm Bursalıları Kendi İradesine Sahip Çıkmaya Davet Ediyoruz"

31.03.2026 13:29  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması, CHP lideri ve milletvekilleri tarafından protesto edildi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, operasyonun siyasi olduğunu ve halkın iradesine bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması belediye önünde protesto edildi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Kaçma şüphesi olmayan, çağrılsa ifadeye gidecek olan Sayın Bozbey, halkın arasında çalışan bir belediye başkanıdır. Bu operasyonun hukuki değil, tamamen siyasi olduğu apaçık ortadadır. Tüm Bursalıları, tüm yurttaşlarımızı kendi iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 19.00'da yine burada toplanıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu çok sayıda kişinin sabah saatlerinde gözaltına alınması Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde protesto edildi. Protestoya, CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş burada yaptığı konuşmada, iktidarın CHP'li belediyelere yönelik operasyonun tek nedeninin, CHP'nin yapılacak ilk seçimleri kazanacak olması olduğunu söyledi.

Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının doğrudan Bursalıların iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine açık bir müdahale olduğunu belirten Yeşiltaş, "Bursamızın başkanı Bozbey hakkında yürütülen sürecin, 10 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen dosyayla bugün ilişkilendirilerek yıllar sonra gündeme getirilmesi, hukuk devletinin ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hukuk, siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline getirilemez. Bu tür uygulamalar adalet duygusunu zedelediği gibi halkın hukuka olan güvenini de derinden sarsmaktadır" dedi.

"Halkın iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz"

Operasyonun 31 Mart seçimlerinin ikinci yılına getirilmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Kaçma şüphesi olmayan, çağrılsa ifadeye gidecek olan Sayın Bozbey, halkın arasında çalışan bir belediye başkanıdır. Bu operasyonun hukuki değil, tamamen siyasi olduğu apaçık ortadadır. Bizler, halkın iradesini yok sayan her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz. Demokrasiye, hukuka ve adalete olan inancımızla Bursa halkının seçilmiş iradesine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bozbey başkanımızın bir an önce serbest bırakılarak görevinin başına dönmesi, vicdan sahibi her yurttaşın temel beklentisidir."

Bu doğrultuda, halkın iradesinin gasp edilmesine itiraz eden herkesi bu akşam saat 19.00'da işte burada bekliyoruz. Halkın iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bursalıların iradesine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Unutulmamalıdır ki hiçbir güç halkın iradesinin üstünde değildir. Bizler halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkede yaşanan bütün hukuksuzluklara karşı direnmeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi bu karanlıktan kurtarana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Halkı açlığa ve yoksulluğa terk edenler, yönetebilme becerisini kaybedenler, siyasallaştırdıkları yargı eliyle yaptıkları operasyonlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim almaya çalışanlar şunu iyi bilsinler: Bizi teslim alamayacaksınız, bir adım bile geri atmayacağız. Bir santim bile başımızı öne eğmeyeceğiz. Bozbey başkan bizim onurumuzdur. Mustafa Bozbey bu kentin iradesidir. Her iki kişiden birinin oyunu alan iradedir. O iradeyi kimse hapsedemez. ve bizler, Mustafa Başkanımız görevinin başına gelene kadar buraları terk etmeyeceğiz. Halkın iradesine sahip çıkacağız.

31 Mart'tan sonra Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan saldırılar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını engellemek isteyenler şunu bilsinler: Asla engelleyemeyeceksiniz. Bu halkın onurlu bir yaşam sürmesinin önüne geçemeyeceksiniz. Bizler; fabrikada çalışan işçilerle, köylülerle, çiftçilerle, açlığa mahküm ettiğiniz emeklilerle bu ülkeyi tekrar onurlu, yaşanabilir, aydınlık bir Türkiye olarak birlikte inşa edeceğiz. Göreceksiniz, güzel günler yakındır. Biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. ve bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa birlikte çıkaracağız. Kazanacağız. Mutlaka başaracağız.

Tüm Bursalıları, tüm yurttaşlarımızı kendi iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 19.00'da işte yine burada toplanıyoruz. ve hep birlikte, hukuk devletine ve adalete sahip çıkacağız. Yeniden bu ülkede adaleti, demokrasiyi, insanca bir yaşamı yeniden inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Belediye, Güncel, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:01:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.