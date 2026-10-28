Bursa'da Nilüfer Belediyesi dört konar göçer çadırını kaldırdı, atıkları topladı - Son Dakika
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Bursa'da Nilüfer Belediyesi dört konar göçer çadırını kaldırdı, atıkları topladı

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Bursa\'da Nilüfer Belediyesi dört konar göçer çadırını kaldırdı, atıkları topladı
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Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi'nde çevre kirliliğine neden olduğu belirtilen dört konar göçer çadırını kaldırıp bölgede biriken atıkları topladı. Zabıta, temizlik, park ve ulaşım ekiplerinin polis destekli çalışmasıyla alan temizlendi.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi'nde çevre kirliliğine neden olduğu belirtilen dört konar göçer çadırını kaldırarak bölgede biriken atıkları topladı.

Nilüfer Belediyesi, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek ilçe genelinde saha çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda Yaylacık Mahallesi'nde çevre kirliliğine neden olduğu belirtilen dört konar göçer çadırı tespit edildi. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Ulaşım Hizmetleri müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı çalışmalara polis ekipleri de destek verdi.

İş makinelerinin desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ve temizlik çalışmalarında çadırlar ve çevrede biriken atıklar toplanarak kamyonlara yüklendi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan alan tamamen temizlendi.

Kaynak: ANKA
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