Bursa'da Nişanlısını ve Kızkardeşini Vuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Nişanlısını ve Kızkardeşini Vuran Şüpheli Yakalandı

Bursa\'da Nişanlısını ve Kızkardeşini Vuran Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Tayfun S., nişanlısı Aynur A. ve kız kardeşi Nuray A.'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırının ardından kaçan Tayfun S. ile ona yardım ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

28.01.2025 19:59  Güncelleme: 20:00
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NİŞANLISINI VE KIZKARDEŞİNİ VURAN YAKALANDI

Bursa'da Tayfun S. (23), sokakta gördüğü nişanlısı Aynur A. (23) ile kız kardeşi Nuray A.'ya (14) av tüfeğiyle ateş etti. Abla-kardeş sırt ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli, bindiği otomobili ile kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Tayfun S. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Tayfun S. ile ismi açıklanmayan bir şüphelinin sorgularının ardından adliyeye çıkarılacakları belirtildi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

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