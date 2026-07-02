Bursa'da "Orman Yangınları Bilgilendirme Toplantısı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da "Orman Yangınları Bilgilendirme Toplantısı"

02.07.2026 15:30  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyon ve muhtarların rolü ele alındı.

(BURSA)Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Orman Yangınları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen toplantıya, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yanı sıra kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası iş birliği, muhtarların yangınlarla mücadelede üstleneceği rol ve afetlere hızlı müdahale süreçleri ele alındı.

"DEVLETİMİZİN GÜÇLÜ ALTYAPISINI DESTEKLEMELİYİZ"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, orman yangınlarının çoğunlukla dikkatsizlik, ihmal ve tedbirsizlik sebebiyle başladığını belirterek, "Yangına müdahale öncesinde, yangının ortaya çıkmasına fırsat vermeyecek tedbirleri almalıyız. Bu manada muhtarlarımızın üstlendiği sorumluluk çok büyük. Risklerin doğru anlatılması ve kurumların vakit kaybetmeden bilgilendirilmesi müdahalemizin başarısına doğrudan katkı sağlayacaktır. Önleyici tedbirleri eksiksiz uygulayıp devletimizin yangınlarla mücadeledeki güçlü altyapısını desteklemeliyiz" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ BAŞLIĞIMIZ YANGINLARLA MÜCADELE"

Yaz mevsimiyle birlikte orman yangını riskinin arttığına dikkat çeken Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere karşı hazır bir şehir oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Başkan Vekili Biba, "Afet Koordinasyon Merkezi'mizi (AKOM) güçlendiriyoruz. Kurumlar arası koordinasyonu artırıyoruz. Masa başı tatbikatlardan mahalle bazlı eğitimlere kadar birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Orman ve kırsal yangınlarla mücadele, bu hazırlıklarımızın en önemli başlıklarından birini oluşturuyor" dedi.

YANGIN SÖNDÜRME TANKERİ KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Kırsal bölgelerde yangına ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla bugüne kadar 355 mahalleye traktör arkası yangın söndürme tankeri dağıtıldığının altını çizen Başkan Vekili Biba, "Yıl içerisinde bu sayıyı 455'e çıkarmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımıza yönelik uygulamalı eğitimlerimiz de devam ediyor. Diğer taraftan, itfaiye teşkilatımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Önceki gün 147 yeni itfaiye erimiz göreve başladı. Bugün Bursamıza 31 istasyonda, 164 araç ve 772 personelle hizmet veriyoruz. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla bu gücümüz daha da arttı" ifadelerini kullandı.

"YANGINI ÖNLEMEK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Güçlü araçlar ve donanımlı ekipmanların yanında vatandaşların yangını önleme konusunda göstereceği hassasiyetin de önemine vurgu yapan Başkan Vekili Biba, "Söndürülmeden bırakılan küçük bir ateş, yol kenarına atılan bir izmarit ya da ihmal edilen bir an, yılların emeğini yok edebiliyor. Bu nedenle hepimizin ortak sorumluluğu, yangını büyümeden önlemek, hiç başlamamasını sağlamaktır. Rabbim ülkemizi ve güzel Bursamızı her türlü afetten muhafaza etsin" diye konuştu.

"YANAN SAHADA TOHUM EKİLMEMİŞ FİDAN DİKİLMEMİŞ ALAN KALMADI"

Bursa'nın yüzde 45'inin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman varlığının korunması için kamu kurumları, muhtarlar ve vatandaşlar arasındaki koordinasyonun son derece önemli olduğunu dile getirdi. Karacabey, "Geçtiğimiz yıl Bursa'da Orhaneli başta olmak üzere şehrimizin birçok noktasında yaşanan orman yangınları hepimizin hafızasındaki tazeliğini koruyor. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangının ne kadar büyük bir felakete sebep olduğunu yaşayarak öğrendik. Bu sahaların yeniden ormanlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar hemen başladı. Şu anda sahada tohum ekilmemiş, fidan dikilmemiş kısım kalmadı. Birkaç yıl içinde bu bölgelerdeki yeşil örtüyü göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Protokol hitapları sonrası AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, afet yönetimi ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Program, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'ın orman yangınlarıyla ilgili mücadele stratejileri ve bölgedeki faaliyetleri anlatan sunumunun ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Bursa Valiliği, Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Güncel, Bursa, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Orman Yangınları Bilgilendirme Toplantısı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
Dünya Kupası’ndan elenen Almanya’yı şoke eden bir haber daha Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Erzurumspor’a stat müjdesi Erzurumspor'a stat müjdesi
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor Ouattara, bu gece İstanbul’da Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama Ölü ve yaralılar var
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 16:52:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa'da "Orman Yangınları Bilgilendirme Toplantısı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.