Bursa'da Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Günü Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Bursa'da Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Günü Etkinlikleri Başlıyor

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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri, akademisyenler ve kardeş belediye temsilcilerinin katılımıyla başlıyor. Etkinlikler, çeşitli sempozyumlar, tarihi yürüyüşler ve uluslararası halk koşusuyla devam edecek.

04.04.2025 09:31  Güncelleme: 11:04
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu yıl 20'ncisi düzenlenecek 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinleri'ne konuşmacı olarak katılacak akademisyenler, kardeş belediye başkan ve heyetleriyle bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinleri, bugün Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu'yla başlıyor. Etkinlikler, 4 Mayıs Pazar günü yapılacak Uluslararası Tarihi Halk Koşusu'yla son bulacak.

Başkan Aydın da Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilecek sempozyumlara konuşmacı olarak katılacak akademisyenlerle dün düzenlenen kokteylde bir araya geldi. Kokteyle etkinliklere katılmak için Bursa'ya gelen Osmangazi Belediyesi'nin kardeş belediyeleri Moğolistan Arhangay, Kosova Mamusa, Kosova Obilig ve Bosna Hersek Starigrad Belediyesi başkan ve heyetleri de katıldı. Başkan Aydın gecede masaları gezerek misafirleriyle tek tek sohbet etti.

Bursa'nın tarihini, kültürünü ve kuruluştan kurtuluşa önemini bir ay boyunca kentte hep birlikte yaşayacaklarını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Bosna Hersek, Kosova ve Moğolistan'dan gelen konuklarımız, yarınki sempozyuma katkı verecek değerli hocalarımız Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Günü Etkinlikleri'nin 699'uncusuna hoş geldiniz. Bu yıldan sonra 700'üncüsünü kutlayacağız. 1326'dan 2026'ya 700 yıl, önce Osmanlı'ya sonra Cumhuriyete ev sahipliği yapmış Bursa'mızın tarihini, kültürünü ve kuruluştan kurtuluşa önemini bir ay boyunca burada hep birlikte yaşayacağız. Etkinlikler yarınki sempozyumla başlayacak, 4 Nisan'da başlayan ve mayısın ilk haftası son bulacak olan sempozyum, tarihi yürüyüş, uluslararası tarihi halk koşusu, rahvan atları yarışı ve köy düğünü etkinlikleriyle inşallah güzel bir etkinlik olacak. Hep birlikte Osmanlı'nın kuruluşunu, Bursa'nın fethini, tarihimizi hocalarımız katkısı ve yaşayarak anacağız."

Bugün başlayacak etkinlikler, 5 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 06.00'da Ulucami'de fetih duası ile devam edecek. Aynı gün saat 17.30'da Tophane Meydanı'nda gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından saat 18.00'de Saltanat Kapı'dan başlayacak fetih yürüyüşü, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde son bulacak.

Etkinlikler, 13 Nisan Pazar günü Soğukpınar ve Çaybaşı mahallelerinde yapılacak köy düğünüyle sürecek. 27 Nisan Pazar günü Armutköy mahallesi'nde rahvan at koşusu gerçekleştirilecek.

Fetih günü etkinlikleri, 4 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Saltanat Kapı'dan başlayıp Pınarbaşı Meydanı'nda son bulacak Uluslararası Tarihi Halk Koşusu'yla tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Günü Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

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