Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otlukta çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, park halinde bulunan hafif ticari araç ile kamyonete sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 2 aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Ot Yangını Araçları Alevlere Kurban Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?