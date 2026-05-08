Bursa\'da Otomobil Bariyerlere Çarptı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü İsrafil K. (19), yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Yiğitler mevkisinde meydana geldi. İsrafil K.'nın kontrolünü yitirdiği 16 BTT 762 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.